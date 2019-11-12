Железная дорога до Ханты-Мансийска: стратегически – да, практически…

Железная дорога до Ханты-Мансийска в ближайшие годы не появится. Такую информацию на сегодняшней пресс-конференции представила губернатор Югры Наталья Комарова.

По ее словам, это вопрос «ну очень стратегической перспективы». Ханты-Мансийск в системе развития железных дорог присутствует, но есть определенная очередность регионов в этой системе, и Ханты-Мансийск здесь не в начале очереди. Так что ближайшие 3-5 лет югорской столице железная дорога не светит. Это, скорее, перспектива 30-х годов текущего века. «Стратегически – да, практически…» – не закончила фразу Наталья Комарова.

При этом глава региона отметила, что с учетом обширности Югры альтернатива автодорогам – это тема жизненных интересов. Так что если удастся разработать какой-то инновационный проект развития железнодорожной сети региона, то, возможно, и получится в этой очереди РЖД подняться повыше, предположила Комарова.

Ханты-Мансийск, служба информации

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