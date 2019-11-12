Какой сюрприз – мэром «лукойловского» Урая стал Тимур Закирзянов (ФОТО)

На внеочередном заседании думы Урая местные депутаты сегодня рассмотрели вопрос о выборе нового градоначальника. Единогласным решением (16 единороссов и 1 эсер) главой города был избран их коллега по думе (до сегодняшнего дня) Тимур Закирзянов.

Напомним, внеочередные выборы главы города в Урае назначены в связи с досрочной отставкой прежнего мэра Анатолия Иванова, который добровольно сложил с себя властные полномочия.

Конкуренцию Закирзянову составили директор местной школы искусств Рустам Миникаев и начальник городского водоканала Анжела Борисова. Как отмечают участники процесса, выборы прошли при практически пустом зале, хотя в прошлый раз, когда дума выбирала того же Иванова, в зале заседаний наблюдался аншлаг. Кроме того, горожанам, которые все-таки пришли на церемонию, не дали задать ни одного вопроса.

«Спикер думы Галина Александрова в грубой форме прерывала все попытки хоть что-нибудь спросить», – отмечает один из немногочисленных зрителей Леонард Насибуллин.

В своем выступлении в качестве приоритетов грядущего мэрства Тимур Закирзянов обозначил повышение эффективности работы администрации города (он не уточнил, со старой или новой командой это будет происходить), а также ремонт школ и развитие спорта.

Кроме того, Закирзянов обратился к коллегам с просьбой лишить его депутатского статуса в связи с обретением новых полномочий, что и было сделано.

Остается отметить, что фамилию Закирзянова в качестве практически единственного кандидата наблюдатели называли с момента отставки прежнего градоначальника Иванова. По некоторым данным, кандидатура Закирзянова практически сразу была согласована на уровне руководства нефтяной компании «ЛУКойл» и администрации губернатора Югры Натальи Комаровой. Так что, мягко говоря, интриги сегодня не получилось.

Урай, служба информации

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