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Среда, 13 ноября 2019, 11:41 мск

Новости Югра

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Пальяновец задержан по горячим следам за убийство собутыльника

Правоохранители Югры накануне задержали жителя поселения Пальяново за убийство собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

По данным ведомства, в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району от главы поселения Пальяново поступило сообщение о том, что на улице Лесной обнаружен труп местного жителя с огнестрельным ранением.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции при взаимодействии с местными жителями установили личность преступника, а также его возможное местоположение.

По горячим следам злоумышленник был задержан при попытке скрыться в лесополосе.

Сыщики угро установили, что мужчины распивали спиртное в доме их общей знакомой и в результате конфликта один из них выстрелил в другого из гладкоствольного оружия.

Необходимо отметить, что подозреваемый неоднократно попадал в поле зрения органов внутренних дел и имеет судимости за кражи, мошенничество, грабежи и разбои.

Следователями СУ СКР по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В отношении задержанного избрана мера пресечения в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пальяново, служба информации

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