Компания энергоолигархов Боброва и Бикова будет строить мусорный полигон в Нижневартовске

«Нижневартовское экологическое объединение» (НЭО) уральских энергетиков Алексея Боброва и Артема Бикова будет строить полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска, Нижневартовского района и Мегиона. На реализацию проекта полигона будет потрачено 2 млрд 890 млн рублей, расходы бюджета Югры на создание первого этапа объекта составят 500 млн рублей.

Проектная мощность полигона – 180 000 тонн в год. Согласно материалам, опубликованным департаментом промышленности ХМАО, 60% поступающего на полигон мусора не будут подлежать дальнейшей утилизации. Срок окупаемости проекта – 10 лет. Первый этап строительства должен быть реализован в течение трех лет с момента предоставления инвестору участка земли под строительство объекта. Второй этап должен быть реализован в течение года с момента, когда концедент (то есть, в данном случае, ООО «НЭО») примет решение приступить к его реализации.

Конкурс на право заключения концессионного соглашения был объявлен департаментом промышленности ХМАО в середине июня 2019 года. На конкурс поступила только одна заявка – от ООО «НЭО». Заявка была признана соответствующей конкурсной документации, теперь в декабре планируется подписание двустороннего концессионного соглашения, сообщает СургутинформТВ.

ООО «НЭО» аффилировано с подконтрольной энергетикам Алексею Боброву и Артему Бикову «Корпорацией СТС». Принадлежащее им «Тюменское экологическое объединение» является региональным оператором по обращению с коммунальными отходами в Тюменской области. «ТЭО» обязалось построить в регионе 3 мусоросортировочных завода – в Тюмени, Тобольске и Ишиме, причем сроки ввода в эксплуатацию тобольского предприятия неоднократно переносились.

Нижневартовск, служба информации

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