Мошенники выманили у сургутянки 424 тысяч рублей: в схеме участвовали «следователь СК», «адвокат» и даже «сотрудник ЦБ РФ»

Жительница Сургута стала жертвой сложной виртуозной мошеннической схемы. Поэтапно в течение месяца она отдала преступникам 424 тысячи рублей. Причем в схеме по отъему средств участвовали лжеследователь СК, очевидно, лжеадвокат и, по-видимому, такой же лжесотрудник ЦБ РФ.

Как сообщает пресс-служба УМВД Югры, накануне в дежурную часть УМВД по Сургуту обратилась 42- летняя местная жительница, которая в результате мошеннических действий лишилась более 424 тысяч рублей. Она сообщила, что ей позвонил мужчина, который представился следователем Следственного Комитета РФ. Неизвестный сообщил, что сургутянке положена компенсация от государства в размере 56 тысяч рублей и моральная компенсация в размере 10 миллионов рублей за некачественно оказанные услуги компании, в которой она ранее приобретала БАДы (биологически активные добавки).

Женщина что-то заподозрила и стала отказываться от предложения, но свои слова о возбуждении уголовного дела в отношении данной фирмы «лжеследователь» подтвердил письмом, направленным на электронный адрес заявительницы с указанием номера дела и постановлением о признании ее потерпевшей.

Далее следователь пояснил, что женщине предоставлен бесплатный адвокат, который будет представлять ее интересы в суде Москвы, но для этого необходимо оплатить чуть более 4-х тысяч рублей за получение справки о том, что ей был причинен моральный и физический вред, а также на оформление документов, и продиктовал номер счета, на который необходимо перевести денежную сумму. Будучи уверенной в достоверности информации, женщина с помощью приложения «онлайн банк» совершила перевод.

Спустя пару дней с потерпевшей связался еще один незнакомец, который представился адвокатом. Он предложил женщине приехать в Москву, после отказа заявительницы он пояснил, что надо написать заявление онлайн в суд и он поможет его составить, а также, что необходимо оплатить госпошлину в сумме 48 тысяч рублей. После чего на указанный адвокатом банковский счет был совершен перевод.

Еще через несколько дней « адвокат» позвонил и сообщил, что выиграл дело и женщине положены все выплаты, но для получения 10 миллионов рублей необходимо оплатить комиссию в размере более 250 тысяч, чтобы можно было вывести деньги из федерального бюджета Центрального банка России. При этом он пояснил, что данную оплату необходимо произвести через платежную систему «Колибри» на имя физического лица. Заявительница совершила очередной перевод.

Накануне сургутянке позвонил еще один участник схемы. Он представился сотрудником Центрального банка России и сообщил, что необходимо оплатить 120 тысяч рублей инкассатору, который будет перевозить денежные средства, также через систему «Колибри». Далее у женщины требовали оплату страховки денежных средств, но так как у заявительницы закончились деньги, она сообщила об этом своему «адвокату», который сначала ей угрожал, а потом прервал общение.

Таким образом, доверчивая гражданка в течение месяца совершила несколько переводов денежных средств на общую сумму в размере более 424 тысяч рублей.

Кроме того, стоит отметить, что пострадавшая от действий мошенников знала о подобной схеме, но все же доверилась преступникам.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сургут, служба информации

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