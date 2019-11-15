Жители Ханты-Мансийска просят решить проблему бомжа, который три месяца живет перед зданием правительства округа

Жители югорской столицы просят власти решить проблему бездомного мужчины, который около трех месяцев живет в подземном переходе перед зданием правительства округа и думы ХМАО. Соответствующий пост разместил неравнодушный горожанин на ресурсе «Типичный Ханты-Мансийск».

Приводим текст без сокращений и изменений:

«Прямо у здания окружного Правительства, под носом главы региона, а также председателя Думы Югры вот уже долгое время прямо на улице обитает гражданин без определённого места жительства. Он ночует в теплом подземном переходе. Здесь же питается. Мужчина небольшого роста. Стоит всегда на входе со стороны площади. Теперь к нему присоединился гитарист, которому, по всей видимости, не хватает денег на хлеб. Неужели в богатейшем регионе страны граждане должны заканчивать жизнь в таких условиях? Компетентные органы, обратите внимание на данных людей.

Центральная площадь является лицом города, включая переход, это одно из самых популярных общественных пространств. Чуть ли не ежедневно в окружную столицу прибывают делегации с дипломатическими визитами, спортсмены из других регионов и стран, туристы. И видят как маленький, красивый город «белых воротничков» ломает людей. Никого не оправдываю. Чтоб стоять в переходе, нужно «докатиться». Но чтоб докатиться до Правительства и Думы, спать три месяца у них практически у порога и остаться при этом незаметными...».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.11.19

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