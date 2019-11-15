В Югре директор НИИ год не выплачивала сотрудникам зарплату

В одном из самых финансово обеспеченных регионов России, углеводородном Ханты-Мансийском автономном округе, генеральный директор ООО «Юганский научно-исследовательский и проектный институт» год не выплачивала своим сотрудникам заработную плату.

Как сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства, по данному факту нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении жадного руководителя. По данным прокуратуры, директриса обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат и выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из иной личной заинтересованности руководителем организации).

Так следствием было установлено, что руководитель на протяжении всего 2018 года не выплачивала заработную плату 23 работникам, в результате чего перед ними образовалась задолженность в размере 4,8 млн рублей. При этом средства, имеющиеся в распоряжении предприятия, расходовались на иные цели.

Поскольку в отношении предприятия введена процедура банкротства, в ходе предварительного следствия задолженность погашена на сумму 4,3 млн рублей. Оставшаяся часть будет выплачена работникам в рамках конкурсного производства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 15.11.19

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