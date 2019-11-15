Взлом церковного ящика для пожертвований в Ханты-Мансийске вызвал среди горожан бурную антиклерикальную дискуссию

В югорской столице, как и в других городах страны вновь схлестнулись сторонники и противники церкви. Поводом к этому стал взлом ящика для пожертвований, очевидно, принадлежащий одному из городских храмов (на ящике изображен православный крест), который прохожие сегодня днем обнаружили на улице Комсомольской в Ханты-Мансийске.

Фотографии ящика и сопроводительный текст: «Даже не хочется ничего писать. Просто посмотрите... Те, кто это сделал, моральные уроды, какая я бы у них ситуация не была» – были сегодня размещены на ресурсе «Типичный Ханты-Мансийск».

Информация вызвала довольно оживленную дискуссию среди посетителей ресурса. И если большинство выразило солидарность с автором публикации («сволочи», «уже мысленно горят в аду», «моральные уроды» и т.д.), то нашлись и те, кто придерживается, скажем так, другой позиции: «Ну, может, кому-то нужнее было. Даже на бутылку лучше, чем на очередной храм», «батюшке на каен», «Одной меньше, другой большей, это лишь капля в море по сравнению с финансами РПЦ», «Не переживайте церковь снабжает государство», «Банкомат взломали церковный», «Наверное это батюшка пьяный ключ забыл от ящика, а деньги срочно нужны были».

Стороны пока не перешли грань всеобщего ожесточения, но дискуссия продолжается.

Ханты-Мансийск, служба информации

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