В Нефтеюганске лишили свободы разбойника, который лишил свободы женщину

В одном из крупнейших городов Югры, Нефтеюганске, поймали преступника, который, угрожая ножом, ограбил, а затем несколько часов удерживал женщину в квартире против ее воли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

По данным надзорного ведомства, преступник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище» и ч.1ст.127 УК РФ «Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением».

По версии следствия, в апреле 2018 года злоумышленник, увидев на улице незнакомую женщину, решил на нее напасть и пошел за ней.

Когда потерпевшая зашла в подъезд своего дома, он пригрозил ей ножом, вошел в ее квартиру и потребовал передать имеющиеся денежные средства.

С целью пресечения вызова правоохранительных органов, он, забрав у женщины мобильный телефон и ключи от квартиры, не выпускал ее на протяжении более 7 часов, после чего скрылся.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 15.11.19

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