Новоиспеченного главу Урая Закирзянова вызвали на допрос в МВД: полиция проверит особенности трудовой биографии мэра (ДОКУМЕНТ)

Особенности трудовой биографии недавно избранного мэра югорского города Урая Тимура Закирзянова проверит МВД. Об этом агентству сообщил местный общественник Леонард Насибуллин.

По его словам, главу города уже вызвали на допрос, и речь в данном случае идет о проверке информации о фиктивном трудоустройстве сотрудников в «Урайэнергонефть», чьим сервисным центром Закирзянов руководил несколько лет.

«Есть данные, что люди туда были трудоустроены, но там фактически не работали, а выполняли для семьи Закирзянова функции обслуживающего персонала – водители, подсобные рабочие и тому подобное. Зарплату при этом они получали в «Урайэнергонефти». История для города не новая подобный скандал был с одним из прежних мэров – Павлом Кукушкиным, он также фиктивно трудоустроил свою жену. Когда ситуация вскрылась то Кукушкин потерял свой пост», – говорит Насибуллин.

Общественник также сообщил, что параллельно с правоохранителями работает думская комиссия по этике. Так как, по некоторым данным, Тимур Закирзянов в период своего депутатства в гордуме откровенно манкировал своими обязанностями.

«С населением он не встречался, заседания прогуливал. Так что есть что проверять», – уверен Леонард Насибуллин.

Урай, служба информации

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