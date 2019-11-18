Заседание думы Югры обещает быть жарким: депутатов ждет отчет губернатора Комаровой и битва за бюджет

Завтра в югорской столице пройдет, пожалуй, ключевое заседание окружного парламента. Народных избранников ожидает отчет главы региона Натальи Комаровой и сражение за бюджет на будущий год.

Как сообщают в думе Югры, повестка завтрашнего заседания включает в себя 25 вопросов. Однако в качестве основных, сами депутаты выделяют два: это второй пункт повестки (Об отчете губернатора ХМАО – Югры о результатах деятельности правительства округа за 2019 год, в том числе по вопросам, поставленным думой ХМАО- Югры) и пятый (О бюджете округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов).

Это будет первое чтение бюджета, и как стало известно агентству «Новый День», оппозиционные фракции в региональном парламенте намерены голосовать против законопроекта. В частности, фракция КПРФ намерена выступить с серией претензий к бюджету-2020 (а также к бюджетам на последующие 2 года). В ЛДПР (это вторая по численности фракция в думе после ЕР) пока сохраняют интригу, но, по некоторым данным, проект закона о бюджете в существующем виде они также поддерживать не будут.

Что же касается отчета главы округа «по вопросам, поставленным Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», то стоит отметить, что таких вопросов у депутатов накопилось немало.

Напомним, что репетицией грядущего губернаторского годового отчета стало заседание думы, на котором в конце октября народные избранники Югры довольно жестко пообщались с представителями правительства округа. Так, представители ЛДПР пытались выяснить, с чем связан крайне неблагоприятный прогноз динамики роста ВРП. «Согласно оценке министерства экономического развития РФ, Югра в соответствии с прогнозом социально-экономического развития России на период до 2024 года является одним из субъектов с наихудшим прогнозом динамики роста валового регионального продукта (занимает 84 место из 85 субъектов), а некоторые из экспертов отмечают, что роста может и не быть. Какие ошибки, допущенные правительством автономного округа при создании базы устойчивого роста экономики Югры, привели к незначительному росту или его отсутствию в соответствии с прогнозом социально-экономического развития согласно оценке профильного министерства?» – поинтересовались тогда либерал-демократы.

Вопрос от КПРФ также был связан с экономикой региона: «Какие меры принимаются правительством автономного округа с целью диверсификации экономики Югры, какие ресурсы привлекаются для решения этой задачи и какие результаты достигнуты? В частности, какие производственные предприятия, не связанные с добычей, транспортировкой и переработкой углеводородного сырья, были созданы в Югре в 2019 году и будут созданы в ближайшие пять лет».

Справедливороссы обратились к вопросу обеспечения жителей Югры чистой водой. «Ранее из бюджета автономного округа были выделены средства на создание и реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях автономного округа, однако силами муниципальных образований вопрос очистки воды и стоков не решён. В какие сроки и при помощи каких финансовых и правовых инструментов будут решены вопросы снабжения всего населения автономного округа чистой водой, а также строительства и реконструкции объектов водоотведения?».

Свой вопрос к правительству сформулировали и «единороссы», он касался модернизации первичного звена здравоохранения – тема была актуализирована президентом Путиным на совещании 2 октября. «Каково текущее состояние первичного звена здравоохранения в Югре, и какие мероприятия запланированы для его модернизации?» – такой вопрос прозвучал от представителей «Единой России».

Ханты-Мансийск, служба информации

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