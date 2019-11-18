В Югре с ДТП решили бороться с помощью РПЦ

С оригинальной инициативой выступили югорские правоохранители. Они решили подключить к профилактике дорожно-транспортных происшествий представителей Русской православной церкви.

Пресс-служба окружного УМВД сообщает: «В сопровождении белоярских полицейских настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Георгий Полевщиков накануне освятил пять наиболее опасных перекрестков в городе Белоярский. Батюшка прочел молитвы и окропил святой водой участки дороги, на которых чаще всего случаются дорожно-транспортные происшествия.

Посмотреть на происходящее останавливались все без исключения. Ведь одна из целей, которую преследовали стражи правопорядка, – это привлечение внимания к проблеме травматизма на городских и районных дорогах. Полицейские и представители духовенства надеются, что аварий на дорогах района станет меньше.

Также в День памяти жертв ДТП в храме были отслужены молебен о здравии всех участников дорожного движения и панихида обо всех погибших в результате аварий. Напомним, что Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября».

Белоярский, служба информации

Белоярский. Другие новости 18.11.19

Заседание думы Югры обещает быть жарким: депутатов ждет отчет губернатора Комаровой и битва за бюджет. / Новоиспеченного главу Урая Закирзянова вызвали на допрос в МВД: полиция проверит особенности трудовой биографии мэра (ДОКУМЕНТ). / В Нефтеюганске лишили свободы разбойника, который лишил свободы женщину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»