В Югре мигрант из Узбекистана зарезал женщину

Мигрант из Узбекистана, который трудился в югорском поселке городского типа Излучинск (Нижневартовский район) поссорился со своей сожительницей и зарезал женщину. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

Обвиняемый и его сожительница проживали и работали на территории базы по переработке древесины в поселке Излучинск. По версии следствия, в ночь на 15 ноября в ходе ссоры, возникшей с сожительницей на почве совместного употребления алкоголя, обвиняемый нанес женщине ножевое ранение, от которого она скончалась на станции скорой медицинской помощи.

По данным ведомства, следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Узбекистан 1984 года рождения. Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Нижневартовск, служба информации

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