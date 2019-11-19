Глава Югры Комарова отчиталась перед депутатами: в прошлом все хорошо, в будущем ничего не понятно

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сегодня утром зачитала отчет о работе исполнительной власти региона в 2019 году перед депутатами думы Югры. Кроме того доклад содержал в себе инвестиционное послание и изменение стратегии развития округа.

И если первая часть изобиловала цифрами и позитивными параметрами (тут и нефтегаз, и вся социалка, и жилстрой, и спорт), то в смысле послания в будущее Наталья Комарова была, мягко говоря, неконкретна.

Для начала губернатор предложила отодвинуть «горизонт прогнозирования» развития ХМАО на 20 лет, с 2030 на 2050 годы. «А чего не на 100 лет вперед, тогда вообще никто ни за что не спросит?» – поинтересовался один из депутатов.

Не пропустила глава округа и вечно модную тему диверсификации экономики – «слезть с углеводородной иглы» и так далее. Как заявила Комарова, регион должен «диверсификацию экономики обеспечить на отраслях, альтернативных по стоимости нефтяной отрасли с использованием современных территориально-отраслевых кластеров, построенных на сбалансированной, целенаправленной политике пространственного развития региона». Звучит красиво, конкретики опять же ноль.

Возможно, когда губернатор говорила о «территориально-отраслевых кластерах», речь шла о связке Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск с городами-спутниками. Эту межгородскую сеть Наталья Комарова назвала «коридором опережающего развития». Впрочем, расшифровки данной стратагемы депутаты и здесь не дождались.

В качестве одного из пунктов стратегии развития руководитель Югры видит необходимость «заложить решения по устранению дисбаланса в развитии между востоком, центром и западом региона». О чем идет речь, также не объяснялось.

И финализировала свой поток стратегических инициатив Наталья Комарова заявлением о необходимости повышения роли муниципий в развитии региона. Для этого территориям вроде бы даже дадут какие-то дополнительные полномочия и ресурсы. Какие и кому – не уточняется.

Так что отчет получился в первой части крайне многословным и углеводородно-позитивным, во второй – кратким и неконкретным. Очевидно, что со стратегическим планированием у югорской власти большие проблемы. В нефтяном прошлом все хорошо, в диверсифицированном будущем ничего не понятно.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 18.11.19

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