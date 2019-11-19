Депутаты Югры внесли поправки в бюджет 2019-2021: дефицит будет расти

Депутаты югорской думы на сегодняшнем заседании внесли поправки в закон о бюджете текущего года, а также в проект закона о бюджете на 2020 и 2021 годы. Все изменения предполагают, что бюджеты в округе должны быть дефицитные.

Так, дефицит бюджета на 2019 год планируется на уровне 13,5 миллиардов рублей. При этом доходы региональной казны в этом году увеличиваются на 11,4 миллиардов рублей, расходы – на 4,5 миллиарда и составят соответственно 249 миллиардов и 262,5 миллиардов рублей. Между тем, доходы и расходы бюджета на 2020-2021 годы планируются к уменьшению. Дефицит бюджета в 2020 и 2021 году составит соответственно 20,4 миллиарда и 20,8 миллиарда рублей.

Дополнительные расходы бюджета округа на 2019 год преимущественно будут распределены в рамках госпрограмм. В частности, предполагается финансирование субсидий муниципальным образованиям на приобретение жилья гражданам – переселенцам из аварийного жилого фонда (по программе «Развитие жилищной сферы»). Для детей-сирот запланирована социальная поддержка по программе «Социальное и демографическое развитие».

Также планируется потратить бюджетные средства на приобретение медицинского рентгенологического оборудования и на зарплаты медиков – по программе «Соверменное здравоохранение».

В сфере ЖКХ бюджетные средства будут направлены на предоставление субсидий муниципальным образованиям для подготовки к отопительному сезону. По программе «Современная транспортная система» деньги будут направлены на возмещение фактически понесённых затрат организациям водного транспорта, возникших в результате удешевления стоимости билетов, на предоставление субсидии организациям воздушного транспорта в целях удешевления межрегионального сообщения, на возмещение затрат от основной деятельности АО «Аэропорт Урай» и АО «Аэропорт Нягань», на подпрограмму «Дорожное хозяйство» для ремонта автодорог местного значения.

В сфере культуры бюджетные траты предполагаются на ввод в эксплуатацию объекта «Мультимедийный исторический парк «Моя история» в Сургуте и на проведение капитального ремонта здания БУ «Сургутский колледж русской культуры имени А.С. Знаменского». Также предполагается выделить субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Югры» в целях поддержки предприятий промышленности округа в виде займов и средства на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

Расходы по государственным программам автономного округа в целом корректируются на 2019 год на сумму 3,5 миллиарда рублей. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям автономного округа на 2019 год увеличены на 1,9 миллиарда рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

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