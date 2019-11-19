Мужчина проснулся в запертой квартире и обнаружил труп

Житель югорской столицы в минувшие выходные проснулся явно не с добрым утром. По соседству в комнате он обнаружил труп убитого собутыльника.

Как сообщает пресс-служба окружного СУ СКР, по версии следствия, 16 ноября 66-летний хозяин квартиры по улице Чехова в Ханты-Мансийске, пригласил к себе двух знакомых, с которыми весь вечер употреблял алкогольные напитки. Ночью между хозяином квартиры и одним из гостей произошла ссора, в ходе которой обвиняемый причинил потерпевшему смертельные ножевые ранения.

После совершения убийства хозяин квартиры ушел, закрыв дверь на ключ. В это время второй гость спал в комнате и не знал о совершенном преступлении. Проснувшись утром, мужчина обнаружил тело товарища и стал звать на помощь через закрытую дверь. Соседи вызвали сотрудников полиции и экстренные службы, обвиняемый был задержан.

Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство») в отношении хозяина квартиры.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Перед судом заявлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.11.19

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