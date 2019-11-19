Житель Югры зарегистрировался в соцсетях девушкой и развел одноклассника на интимные фото

Житель Ханты-Мансийского автономного округа довольно оригинально решил подзаработать. Он вымогал у бывшего одноклассника деньги за то, чтобы убрать его интимные фото из открытого доступа в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре, из материалов уголовного дела следует, что 23-летний обвиняемый использовал в социальной сети страницу, которую вел от имени девушки. В один из дней с указанной страницы он в шутку вступил в переписку с одноклассником, который переписку с «девушкой» поддерживал с целью познакомиться и, возможно, завести отношения.

Во время переписки обвиняемый попросил потерпевшего выслать ему интимные фотографии, а получив снимки, разместил их в одной из групп в социальной сети. После этого он начал шантажировать потерпевшего – вымогать деньги за удаление снимков из открытого доступа. Всего потерпевший в течение нескольких дней перевел обвиняемому свыше 16 тысяч рублей, после чего обратился в правоохранительные органы, которые установили настоящую личность и мотивы молодого человека.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, расследование уголовного дела завершено. Шантажись обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 163 УК РФ «Распространение сведений о частной жизни лица и вымогательство». Он вскоре предстанет перед судом. На стадии следствия он удалил снимки и вернул деньги потерпевшему, однако это не освобождает его от уголовной ответственности.

В качестве наказания за совершение данных преступлений виновному грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.11.19

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