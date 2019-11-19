Югра-2019 – итоги: 53 место по жилстрою, рост детской смертности, возросшая миграция населения

Оппозиция в югорской думе сегодня отказалась поддерживать проект окружного бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. В частности, фракция КПРФ не стала голосовать за законопроект, и в качестве аргументации глава фракции Алексей Савинцев привел статданные, которые ярко иллюстрируют «достижения» исполнительной власти.

Как сообщили агентству в региональном отделении партии, по мнению депутатов-коммунистов, проект «трехлетнего» бюджета Югры не решает проблемы социально-экономического развития округа. Свою позицию они обосновали официальными статистическими данными (Сборник статистических материалов по основным показателям социально-экономического положения субъектов РФ). Сборник составлен по данным Федеральной службы государственной статистики. В документе приводятся разгромные цифры для автономного округа: Югра – главный регион-донор страны, исправно пополняющий федеральную казну, уже находится на 61 месте в общероссийском рейтинге по индексу промышленного производства. По этому показателю ХМАО обогнала даже Курганская область, заняв 29-ое место в этом рейтинге. Кроме того, автономный округ находится на 59-ом месте по обрабатывающим производствам, на 53-ем месте по строительству жилья, на 53-ем месте по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

Как отмечают в партии, Алексей Савинцев ранее поднял вопросы о проблемах региона на совместном заседании комитетов региональной думы. Тогда же он задал вопросы о сокращение финансирования ряда значимых отраслей. «Объясните логику, почему снижаются финансирование жилищно-коммунального хозяйства на 34%, на 4% – здравоохранения, национальной экономики – на 10% , физкультура и спорт – резкое снижение почти в два раза с 2021 года, зато увеличение финансирования средств массовой информации на 15%?» – поинтересовался парламентарий у директора департамента финансов ХМАО Веры Дюдиной. Однако представители исполнительной власти не смогли внятно ответить на эти вопросы.

Сегодня на заседании думы Савинцев вновь вернулся к теме снижения финансирования отдельных отраслей и социальной сферы и неутешительным результатам управленческой политики. Принимаемый бюджет не решает важнейших проблем, убежден коммунист. По итогам заседания думы, Алексей Савинцев привел впечатляющие статистические данные по социально-экономической ситуации в ХМАО.

Так, более чем на четверть за полгода в автономном округе упало строительство. Индекс физического объёма работ, выполненных по виду деятельности «строительство» всего по России составил 100,1%. Для УрФО этот показатель равнялся 81,0%. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра закончил первое полугодие 2019 года с индексом 73,0% – это 71 место в общероссийском рейтинге.

Снижение финансирования здравоохранения, закрепленное в бюджете региона на 2020 год, происходит на фоне катастрофического роста детской смертности. Коэффициент смертности детей в возрасте до 1 года в первом полугодии 2019 года уже возрос на 38% (достиг 4,0 тогда как в 2018 году был равен 2,9). Здоровье югорчан и состояние социальной инфраструктуры региона характеризует и снижение рождаемости. В 2018 году на 1000 жителей приходилось 13,5 новорожденных. В уходящем году этот показатель уже снизился до 12,5 за первое полугодие.

Кроме того, рост цен продолжает обгонять рост заработных плат. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг всего по России в первом полугодии составила 16 064,4 рубля. В целом по Уральскому Федеральному округу эта сумма ниже и равняется 15 444,0 рубля. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра из 85 регионов занимает здесь 78 место с суммой 18 997,0 рублей (118% от общероссийского показателя). Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Югре на 19% дороже, чем в среднем по России. В рейтинге возрастания дороговизны это 69 место среди регионов России. При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчёте на одного работника по России в первом полугодии 2019 года выросла на 7%, а в Югре на 4%.

Савинцев также отметил, что среди множества статистических данных, характеризующих экономическое и социальное положение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры есть один очень яркий показатель – миграция населения. За первое полугодие 2019 года миграционная убыль возросла более чем в 12 раз в сравнении с 2018 годом. И этот показатель самый наглядный – округ продолжает терять население. Все больше людей не видят здесь своего будущего. Год назад миграционный отток населения шёл на десятки жителей. В этом году, только за первое полугодие округ официально покинуло более 1000 жителей.

«Принятый сегодня бюджет региона не нацелен на достижение каких-либо стратегических задач по развитию Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Наоборот, он содержит стратегические просчеты. И все эти просчеты, в конечном итоге, ухудшают жизнь и быт югорчан. Фракция КПРФ не могла поддержать такой документ», – резюмировал Савинцев. Тем не менее депутатское большинство поддержало проект бюджета, и он был принят в первом и втором чтениях.

Справка:

Источник статистики – «Справочник статистических материалов по основным показателям социально-экономического положения субъектов Российской Федерации за январь-июнь 2019 года (подготовлен фракцией КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации)»

Ханты-Мансийск, служба информации

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