Жителю Сургута, угрожавшему взорвать банк из-за отказа в кредите, вынесли приговор

Жителя Сургута, угрожавшего взорвать банк, приговорили к ограничению свободы. Мужчине не дали в банке кредит и он пригрозил устроить взрыв. спустя два года после инцидента ему был вынесен приговор.

Как сообщает пресс-служба окружного СУ СКР, сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающего опасность гибели людей либо наступления иных общественно опасных последствий).

Суд установил, что мужчина в сентябре 2017 года обратился в одно из отделений банка с заявлением о получении кредита, в удовлетворении которого ему было отказано. Не согласившись с таким решением, он в ноябре 2017 года осуществил звонок на горячую линию кредитной организации и сообщил, что придет в любое отделение с гранатами и взорвет их.

Для проверки его сообщения задействованы силы и средства различных органов и ведомств. Взрывных устройств у злоумышленника обнаружено не было. Но своими действиями лжетеррорист дестабилизировал работу правоохранительных органов и государственных служб города, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Также суд удовлетворил заявленный МВД России гражданский иск о возмещении ущерба на сумму 21 тысяча рублей.

Сургут, служба информации

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