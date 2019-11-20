В Ханты-Мансийске пенсионеры в частных домах остались без воды: они топят снег, чтобы выжить

Пенсионеры, живущие в частном секторе в югорской столице, более двух недель остаются без водоснабжения. Пожилые люди вынуждены топить снег, чтобы выжить. Об этом сообщает посетитель ресурса «Типичный Ханты-Мансийск».

«Хотелось бы обратиться к водоканалу, сегодня узнала о том что пенсионеры остались без воды , т.к у них нет возможности провести воду в частный дом , раньше приезжала водовозка и они спокойно набирали воду ,а сейчас отменили водовозку, колонку убрали ещё в 2016 году, и более 2-х недель пенсионеры без воды и чтоб как то выжить им приходится топить снег в ведрах на печке , -пенсионеры не раз обращались в водоканал о просьбе не отменять водовозку ведь рядом даже нет и колонки откуда бы они могли брать воду , на что водоканал им ответил «нет возможности провести воду значит нет и воды хотелось бы чтоб эта проблема решилась», – написал автор сообщения в паблике.

Адреса домов, где пенсионеры оказались в затруднительной ситуации не приводится, но судя по комментариям под постом проблему водоснабжения частного сектора для Ханты-Мансийска можно назвать системной. Приводим их в авторской орфографии и стилистике.

«Знаю, что такая ситуация на Сирина есть, где частный сектор», – написал один из посетителей ресурса.

«Да нас тоже на две недели оставили без воды уехали в конец улицы и я баклашками и фляга и должна нестись в конец улицы догонять водовозку, с мои хилым тельцем, были бы сани ещё другое дело, второй раз перевесили объявление в пн, что, видите ли будут возить, ну и что изменилось? Ничего! просто проехали мимо увидев фляжки, можно было остановиться?, но не тут то было, уехали сделав вид что работают, только вышла увидал только зад водовозки», – делится другая жительница.

«Здравствуйте Наталья Владимировна. Помогите пожалуйста решить проблему нашей улицы Чапаева. У нас нет водопровода. Дело в том что пол улице провели воду, а пол улицы нет. Я пошла в водоканал написала заявление чтоб мне провели воду. Они мне посчитали и сказали мне стоимость. 800000 тысяч рублей», – пишет жительница Ханты-Мансийска.

О гигантских суммах пишут и другие пользователи: «На улице Кирова Воду провести стоит около 180т.р. хотя в нормальных городах это было бы тысяч 20-40т.р не более. Газ провести 250т.р хотя всего 30 метров от магистрали газ и вода»; «нам 500000 и это только до двора, а еще и во дворе до дома не посчитали».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 20.11.19

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