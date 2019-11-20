Главу Югры Комарову спросили про «Корпорацию Развития» и «Ютэйр»: «пришлось отказаться от этого проекта в том виде, в котором он был задуман»

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова накануне провела встречу с депутатами, как регионального так и федерального уровня. Парламентарии поинтересовались у главы Югры, насколько эффективные финансовые решения принимают власти в вопросе инвестиций в бизнес-проекты.

В частности, глава фракции ЛДПР в югорской думе Виктор Сысун спросил у Натальи Комаровой о судьбе бюджетных вливаний в «Корпорацию Развития» и в авиакомпанию «Ютэйр».

«Автономный округ является акционером АО «Корпорация развития», в которую в свое время регион вложил более 10 миллиардов рублей. На сегодняшний день, по данным средств массовой информации, счета организации заблокированы, в отчете аудитора за 2018 год указано, что организация имеет чистые активы меньше своего уставного капитала. Также деятельность организации за минувший год завершилась с чистым убытком в размере более 4 миллиардов рублей. На наш взгляд, предполагается, что деньги, вложенные автономным округом, вернуть из данной организации будет уже невозможно», – заявил парламентарий.

«Действительно наш регион наравне с правительством Тюменской области, администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа участвует в этом акционерном предприятии. Хочу напомнить, что «Корпорация развития» была создана в 2006 году в целях реализации нескольких проектов, в числе которых – проект «Урал промышленный – Урал Полярный». Экономическая и политическая обстановки меняются, в результате акционерам пришлось отказаться от этого проекта в том виде, в котором он был задуман. В 2010 году заключено соглашение, которое действует и сейчас, о взаимодействии полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, правительства нашего региона и правительства Тюменской области. Напомню, мы обладаем 10 миллионами 765 обыкновенными бездокументарными акциями общества на сумму 10,76 миллиарда рублей. Ресурсы, которые мы вкладывали в эту бизнес-структуру, соответствуют этой доле, мы ее обеспечили финансово», – ответила глава Югры.

Как сообщил агентству Виктор Сысун, «между строк» хоть какой-то ответ все-таки прозвучал: «Фактически было озвучено, что бизнес есть бизнес, бывают и убытки. Я спрашивал об оценке эффективности решений, в результате которых округ теряет огромные деньги. Подход частника – вложил сюда, вложил туда, рискнул и проиграл в вопросах государственных вложений, как нам кажется, не должен применяться. Это все-таки деньги налогоплательщиков. А здесь мы очевидно видим, что есть два, мягко говоря, неудачных финансовых решения – «Корпорация Развития и «Ютэйр».

Собеседник агентства отметил, что и по поводу авиакомпании ответ главы округа оказался неконкретным. «В 2015 году было выделено 11,5 миллиарда рублей для покупки акций компании «ЮТэйр». Для того чтобы сохранить денежные средства, вложенные регионом, в авиакомпанию «ЮТэйр», не считаете ли вы целесообразным выделить из состава авиакомпании государственного авиаперевозчика для выполнения межмуниципальных перевозок по государственному заказу», – поинтересовался глава фракции.

Наталья Комарова согласилась, что такой вариант можно проработать: «Вполне можно рассмотреть и это предложение. Оно может быть вполне жизнеспособным при условии, если несколько моделей развития предприятия покажут максимально приемлемый для акционеров вариант».

По мнению Виктора Сысуна, согласие главы округа можно оценить как признание того, что у «Ютэйр» есть проблемы: «Сейчас акции авиакомпании стоят меньше, чем 4 года назад, когда округ в эту авиакомпанию вложил 11,5 миллиарда рублей. Это что эффективная деятельность? Кроме того, стоит помнить, что мы постоянно субсидируем межмуниципальные внутриокружные авиаперевозки этой компании. На наш взгляд разумнее создать региональную государственную авиакомпанию, которая профильно будет заниматься авиаперевозками внутри округа», – уверен законодатель.

Его однопартиец,депутат Госдумы Евгений Марков в ходе встречи также оценил эффективность управления регионом: «У правительства Югры есть недоработки и недочеты на самом деле, в частности, по фонду развития Югры. Несколько лет назад наша фракция в региональном парламенте инициировала проверку данной структуры, проводилась она Счетной палатой. В результате проверки покинул свой пост генеральный директор фонда Сергей Внуков. Ушел в отставку и бывший заместитель губернатора округа Павел Сидоров, курирующий экономический блок и Фонд развития Югры в том числе, и можно сказать, что работы в Фонде нет никакой. Ребятам раздавали бюджетные деньги, они тратили деньги на свое содержание, а больше результатов нет. Для борьбы с коррупцией нужна правильная организация управления госимуществом в Югре».

Ханты-Мансийск, служба информации

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