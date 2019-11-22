В гостинице в Лангепасе нашли 2 трупа

Житель югорского города Лангепаса убил свою знакомую – администратора местной гостиницы. Тело женщины обнаружили в подсобке. Убийца тоже был найден мертвым – в другом помещении гостиницы. Предположительно, он свел счеты с жизнью после совершенного преступления По данным СУ СКР по ХМАО, вечером 19 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в подсобном помещении гостиницы в городе Лангепасе тела администратора с признаками насильственной смерти.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места преступления в другом помещении гостиницы обнаружено тело сожителя женщины, который, по предварительным данным, свел счеты с жизнью.По версии следствия, вечером 19 ноября мужчина пришел к сожительнице на работу, где между ними произошла ссора, в ходе которой женщине были причинены смертельные ножевые ранения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. По факту произошедшего Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Лангепас, служба информации

Лангепас. Другие новости 21.11.19

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