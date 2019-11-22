Опять «Банк приколов»: мошенница поменяла пенсионерам из Нижневартовска 100 тысяч рублей на фантики

Жители Югры вновь стали жертвами «Банка приколов». В Нижневартовске мошенница хитростью вынудила местных пенсионеров отдать ей 100 тысяч рублей пятитысячными купюрами (так как якобы они выходят из оборота), а взамен отдала им двухтысячные фантики из «Банка приколов».

Напомним, полторы недели назад в Сургутском районе 19-летняя девушка так же решила, что раз бумажки из «Банка приколов» похожи на деньги, то ими можно расплачиваться в магазинах. Ущерб торговых точек тогда составил 6 тысяч рублей.

В Нижневартовске мошенница подошла к процессу не столь прямолинейно. Как сообщает пресс-служба окружного УМВД, накануне в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Нижневартовску обратился 84-летний местный житель, который сообщил, что неизвестные лица совершили в отношении него и его супруги преступные деяния.

В ходе опроса мужчина рассказал, что утром к ним в квартиру позвонила незнакомая женщина, представилась работницей почты и спросила не получали ли они премию, положенную пожилым людям. Услышав в ответ, что не получали, женщина сообщила, что она обязательно включит их в список и достала тетрадь, куда и внесла необходимые данные. После чего незнакомка сообщила, что в городе происходит ажиотаж, связанный с тем, что пятитысячные купюры выходят из оборота и их срочно необходимо обменять на другие банкноты, и предложила свою помощь.

Жена потерпевшего рассказала гостье, что они накопили 100 тысяч рублей, и, чтобы не стоять в очереди в банке, могли бы поменять их на дому. Аферистка достала из своей сумочки купюры номиналом в 2000 рублей и отсчитала требуемую сумму. Вечером пенсионеры решили еще раз пересчитать деньги и обнаружили, что на купюрах имеется надпись «Банк приколов». Узнав, что их обманули, вартовчане обратились за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Принимаются меры по установлению личности подозреваемой.

Нижневартовск, служба информации

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