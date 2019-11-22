В Нефтеюганске транспортная компания уклонилась от налогов на 189 миллионов рублей

Транспортная компания в Нефтеюганске несколько лет уклонялась от выплаты налогов в бюджет округа и задолжала региону 189 миллионов рублей. Правоохранителям в процессе длительного расследования (материалы уголовного дела составили 90 томов) удалось доказать факт уклонения от налогов и вернуть бюджету основную часть средств.

По данным пресс-службы СУ СКР Югры, название организации не уточняется, «так как оно продолжает свою деятельность». Известно лишь, что нефтеюганская компания работает в сфере грузоперевозок и оказания транспортных услуг.

Между тем, следствием было установлено, что руководитель и одновременно главный бухгалтер организации в период с 2014 по 2017 год умышленно и незаконно уклонилась от уплаты налогов на общую сумму свыше 189 миллионов рублей. В ходе расследования обвиняемая добровольно возместила задолженность в полном объеме, однако не уплатила в федеральный бюджет пени и штраф, в связи с чем уголовное преследование не подлежало прекращению и материалы дела переданы в суд.

В ведомстве напоминают, что санкция ч. 2 ст. 199 УК РФ предусматривает штраф, либо принудительные работы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы.

Нефтеюганск, служба информации

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