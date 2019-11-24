В Сургуте сгорел ресторан: эвакуированы десятки человек, есть пострадавший

В Сургуте в воскресенье, 24 ноября, сгорел ресторан на улице Рационализаторов. Как сообщает окружное управление МЧС, сигнал о ЧП поступил в 21:26.

Оперативные службы называют место пожара общественным зданием на улице Рационализаторов. На месте происшествия работают 13 единиц техники, 36 МЧСников. «Информация уточняется», – данные с сайта УМЧС по ХМАО.

Как уточняет «Сургутинформ», горит ресторан «Crystal Palace» по адресу: ул. Рационализаторов, 11. По предварительным данным пожар начался из-за вытяжки, которая вспыхнула. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 60 человек. Это и посетители ресторана, и персонал. Издание сообщает об одном пострадавшем, он отравился угарным газом и доставлен в больницу. Во время тушения пожара рухнула кровля здания.

Сургут, служба информации

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