В Югре изъяли 82 тысячи бутылок и более 200 канистр контрафактного алкоголя

В крупнейшем городе Югры – Сургуте правоохранители изъяли 82 тысячи бутылок и более 200 канистр контрафактного алкоголя. Общая стоимость спиртосодержащей жидкости составила более 21 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, правообладателям товарных знаков причинен ущерб на сумму свыше 13 миллионов рублей. По информации надзорного ведомства, в процессе расследования данного дела было установлено, что работница одного из обществ города, занимающегося розничной продажей продуктов питания и напитков, с октября 2017 года по июнь 2018 года совместно с иными лицами приобретала немаркированную спиртосодержащую алкогольную продукцию, а также продукцию с заведомо поддельными акцизными марками. Данная продукция реализовывалась на территории города гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по заниженным ценам. При этом на потребительской таре незаконно использовались поддельные товарные знаки мировых торговых марок.

Прокурор Сургута утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу.

Гражданка обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции), п.п. «а», «б» ч.6 ст.327.1 УК РФ (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок) и ч.3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака для однородных товаров). Дело направлено в суд.

Сургут, служба информации

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