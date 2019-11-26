Гражданин Узбекистана получил 9 лет строгого режима за попытку ограбления банка с игрушечным пистолетом

Гражданин Республики Узбекистан неудачно зашел в один из банков Нижневартовска. В итоге почти девять лет он проведет в колонии строго режима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, в процессе следствия было установлено, что молодой человек (ему 24 года) в январе 2019 года зашел в местное отделение одного из общероссийских банков с целью его ограбления.

Держа в руке игрушечный пластмассовый пистолет, он направил его в сторону сотрудников банка и посетителей, требуя выдачи денежных средств. В кассовом помещении отделения в тот день находилось почти 3 миллиона рублей, 12,5 тысяч долларов США и почти 13 тысяч евро.

Однако после того как сотрудница банка сообщила злоумышленнику об отсутствии доступа в указанное помещение, осужденный скрылся с места совершения преступления. Впоследствии он был задержан.

В итоге Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении уроженца Узбекистана. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.162 УК РФ «Разбой, совершенный в особо крупном размере».

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 25.11.19

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