Экс-мэру Березово Валерию Краснову грозит 7 лет зоны: его опять уличили в незаконном сбыте муниципальных квартир

В очередной раз бывшего главу югорского Березово Валерия Краснова (руководил поселком до 2016 года) поймали на незаконном обороте муниципальной недвижимости. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, на этот раз ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что у правоохранителей регулярно возникали очень серьезные претензии к данному градоначальнику. Это, к примеру, его, мягко говоря, некорректные действия в сфере заключения муниципальных контрактов, но чаще всего Краснова ловили на махинациях с недвижимостью. Вопросы у прокуратуры были и в 2011 году и в 2017 году. В 2017 году, кстати, речь шла о 13 квартирах служебного жилфонда, которые экс-мэр незаконно отдал под приватизацию. В результате его действий муниципалитету был причинен ущерб на сумму более 15 миллионов рублей.

Однако деньги он вернул и остался на свободе. Так как попал под амнистию и был освобожден от уголовного преследования. Теперь же, похоже, терпение у прокуратуры кончилось. По данным ведомства, следствием было установлено, что указанное должностное лицо (Краснов) предоставило жителю поселка Березово на условиях договора социального найма 4-комнатную квартиру, а в последующем дало согласие на ее приватизацию.

Между тем данный гражданин (житель поселка), а также члены его семьи в списках граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений социального использования, не значились, к категории малоимущих в силу закона не относились. В результате указанных незаконных действий муниципальному образованию причинен ущерб на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

Прокурор Березовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы городского поселения Березово. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры района. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Краснов находится под подпиской о невыезде. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщает надзорное ведомство.

Березово, служба информации

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