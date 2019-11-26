В Югре в ДТП попали два большегруза: водитель КамАЗа погиб

Около двух часов назад на трассе в Югре случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. В ДТП попали два грузовика и водитель одной из машин погиб.
Как сообщает пресс-служба УМВД округа, сегодня около 15 часов в Нижневартовском районе на 75-м километре автодороги Нижневартовск – Радужный авария с участием двух грузовых транспортных средств.
По предварительным данным, столкновение произошло между КамАЗом и МАЗом, которые двигались в попутном направлении. Во время обгона одного из большегрузов оба съехали в кювет.
Водитель КамАЗа погиб до прибытия медиков.
В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Нижневартовск, служба информации
Нижневартовск. Другие новости 26.11.19
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