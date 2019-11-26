Мэрия выгоняет пенсионерку из квартиры на улицу из-за правовой неграмотности

Власти югорской столицы судятся с местной пенсионеркой, намереваясь лишить ее жилья и фактически выгнать на улицу. Об этом «Новому Дню» рассказал глава фракции ЛДПР в думе Югры Виктор Сысун.

По его словам, в его общественную приемную обратилась местная жительница, которая 15 лет назад, работая в управлении социальной службы населения Ханты-Мансийска, получила служебную квартиру по договору найма, куда и заселилась с тремя членами семьи. В 2009 году она вышла на пенсию, за жильем все эти годы она исправно следила, коммуналку оплачивала. И вот через 10 лет она получила уведомление о выселении со служебной квартиры без предоставления ей другой жилплощади.

Ее обращения в горадминистрацию ни к чему не привели. Стороны пошли в суд и в суде первой инстанции (горсуд Ханты-Мансийска) пенсионерка проиграла. Причиной поражения стала правовая безграмотность женщины. Лишь тогда она решила обратиться к депутатскому корпусу. Горожанка попросила помочь ей, чтобы не оказаться среди зимы на улице с детьми и внуками.

«Согласно 103 статье Жилищного кодекса администрация не имеет права выселить эту женщину без предоставления другого жилья. Однако женщина не знала об этом и в судебном заседании, а затем и в аппеляции этого не указала. В администрации города ей также об этой норме ничего не сказали. Так что этот аргумент в суде элементарно не учли, потому что его не прозвучало», – отметил Виктор Сысун.

Для решения проблемы он связался с прокуратурой округа и региональным омбудсменом. «Как депутат я не могу защитить права этой женщины в суде. Поэтому к делу подключили прокуратуру и уполномоченного по правам человека. Мы получили ответы от этих инстанций. Будут проведены необходимые проверки и сделано все возможное для того чтобы помочь жительнице Ханты-Мансийска», – рассказал парламентарий.

Ханты-Мансийск, служба информации

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