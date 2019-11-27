Бдительный таксист спас пенсионерку от мошенников

В Ханты-Мансийске бдительный таксист спас местную пенсионерку от мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

По данным ведомства, в ночь с 18 на 19 ноября в дежурную часть МОМВД России «Ханты-Мансийский» с заявлением о мошенничестве обратилась 86-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестные пытались ее обмануть и похитить все ее накопления. Пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил незнакомый мужчина, сообщив, что ее внук попал в ДТП, и для избежания уголовной ответственности необходимо срочно перевести деньги.

Доверчивая женщина собрала 60 тысяч рублей, после чего злоумышленники вызвали ей такси и попросили отвезти югорчанку к ближайшему банкомату. На вызов приехал 29-летний Дамир Исмоилзода. Увидев напуганную женщину, он стал интересоваться, что произошло. Когда пенсионерка рассказала свою историю, мужчина сразу понял, что ее пытаются обмануть мошенники.

Вместо банкомата он привез бабушку в ближайший отдел полиции и позвонил ее родственникам, которые незамедлительно прибыли в дежурную часть. Дождавшись их, Дамир уехал на следующий вызов. Руководство правоохранительных органов выразило благодарность бдительному таксисту.

Ханты-Мансийск, служба информации

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