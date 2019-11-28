В самом красном поселке Югры меняется власть: глава совета депутатов уходит в отставку

В уникальном югорском поселке Агирише (Советский район) меняется представительная власть. Глава местного совета депутатов Денис Мустафин решил уйти в отставку.

Напомним, этот поселок – единственный населенный пункт в Ханты-Мансийском автономном округе, где и мэрское кресло (Галина Крицина) и кресло главы местного депутатского корпуса (Денис Мустафин) пока занимают коммунисты. Однако уже 9 декабря, в день очередного заседания поселкового совета депутатов, ситуация изменится. Денис Мустафин, прослужив чуть больше года на посту агиришского спикера, решил сложить с себя депутатские полномочия.

Как рассказала «Новому Дню» замглавы совета депутатов Агириша Ольга Казакова, Денису Мустафину можно было депутатствовать еще почти 4 года, но проблемы на работе вынудили спикера написать соответствующее заявление.

«Он работает в сфере лесозаготовок, и коллеги были очень недовольны тем, что он постоянно отвлекается на депутатскую деятельность. Так что руководство, по-видимому, ему предложило выбор: или-или», – сообщила Казакова.

Теперь в совете депутатов Агириша формируется паритет между представителями партии власти (4 депутата) и оппозицией (Ольга Казакова от ЛДПР и оставшиеся 3 коммуниста). Вопрос о новом спикере будет решен на том же заседании 9 декабря, на котором рассмотрят заявление Дениса Мустафина об отставке.

Агириш, служба информации

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