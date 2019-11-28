«Мы готовы к голодовке», – губернатора Комарову ждет громкий протест семей с детьми

Губернатора Югры Наталью Комарову ожидает очередной резонансный протест. Активисты движения «Сургут для детей» заявили о намерении провести громкую акцию по итогам очередного раунда переговоров с замглавы округа Андреем Зобницевым.

Напомним, что создание движения «Сургут для детей» стало ответом на действия руководства округа и в частности Ипотечного агентства Югры в вопросе реализации госпрограммы «Доступное жилье». Данная программа стартовала в 2006 году и предполагала ряд мотивирующих мер для молодых и многодетных семей округа, чтобы они приобретали квартиры в ипотеку. Льготы в агентстве обещали по нескольким направлениям. Это могла быть субсидия на ребенка, или, к примеру, ежемесячная компенсация процентной ставки (КПС). Несколько лет программа исправно работала, но в последние годы власти, очевидно, решили, что молодые многодетные семьи должны решать свои проблемы самостоятельно.

Тысячи очередников, которые взяли квартиры в ипотеку и ждали субсидий на детей, были исключены из программы как достигшие «предельного возраста» в 36 лет. То есть семьи, по мнению Ипотечного агентства, были уже не очень молодые. Кроме того, семьи, которые годами получали ежемесячные компенсации, объявили мошенниками и через суд с них требуют вернуть все эти деньги агентству, а это сотни тысяч рублей, в некоторых случаях речь идет о сумме около миллиона.

«Людей просили в договоре поставить галочку в графе «недвижимости за пределами округа не имею». При этом поясняли, что эта тема на самом деле касается бюджетников, коренных малочисленных народов и так далее. То есть к участникам программы «Доступное жилье» молодым семьям это по факту отношения не имеет. Не более чем формальность. А сейчас агентство идет в суды и доказывает, что человек имеет какие-то метры за пределами округа и объявляет его мошенником. К нам приезжают молодые специалисты работать и чисто формально имеют квадратные метры в рамках долевой собственности в квартире родителей в другом регионе и эти моменты используются, чтобы засудить этого специалиста и записать на него огромный долг. Таких случаев множество. Это уже практика. То есть люди набрали квартир под обещания агентства, а сейчас их исключают из программы по разным поводам, или хуже того тащат их в суд», – комментируют ситуацию в «Сургуте для детей».

Активисты организации много месяцев пытались добиться внимания властей и изменения их политики в данном вопросе. В сентябре этого года представительницы организации были вынуждены объявить голодовку. «К нам на следующий день пришли из правительства и не только. Проблемы по многодетным были в какой-то мере сняты, но остальные вопросы повисли. Мы не очень верили, что их оперативно решат, но голодовка прекратилась», – говорят общественники.

Далее последовали еще несколько раундов переговоров с представителями властей, но представители движения называют их безрезультатными. Затем состоялся масштабный митинг в октябре, после которого губернатор Наталья Комарова пообещала наладить надежный канал связи с «Сургутом для детей» через своего зама Андрея Зобницева. Но встречи то отменялись, то назначались вновь , и сейчас активисты движения вновь намерены вернуться к к тактике принуждения к диалогу. «Если 4 декабря на переговорах в режиме видеоконференции опять не будет никакой конкретики, то мы намерены объявить голодовку», – заявила «Новому дню» одна из активистов «Сургут для детей» Ксения.

Активисты движения «Сургут для детей» рассказали, что их требования к властям остаются теми же, что были перечислены в резолюции, принятой по итогам митинга в октябре.

1. Для исключенных участники программы, которые оказались в ситуации с судебными исками по расторжению трехстороннего соглашения и взысканием процентной ставки

– разработать пути для заключения мировых соглашений с участниками на любой стадии судебных разбирательств.

– разработать пути для единовременной выплаты семьям, пострадавшим от некомпетентной проверки Ипотечным агентством Югры, в размере исковых требований о возврате компенсации процентной ставки.

2. Для участников программы, исключенных по возрасту:

– всем детям, на которых оформлены доли или обязательства в связи с участием в данной жилищной программе – выплатить субсидию в размере стоимости 12м2 на момент приобретения жилья.

– всем детям, родившимся позже, чьи родители еще не были исключены из Единых списков участников подпрограммы «Доступное жилье молодым» и на которых уже не распространялось условие программы о выделении доли или оформлении обязательства о выделении доли – выплатить единовременное пособие в размере не менее 300 тыс. рублей.

– всем детям участников жилищной программы, которые выбрали субсидию и не получают КПС – выплатить субсидию или единовременное пособие на каждого ребенка в размере стоимости 12 кв.м. на момент приобретения жилья.

3. Для исключенных бюджетников:

– внести поправки в программу, которые прекратят исключение работников из очереди на субсидию, в случае увольнения работника с предприятия не по собственному желанию. Для расчёта субсидии при наступлении очерёдности брать стаж работы в бюджете, который есть на момент перечисления субсидии.

– пересмотреть списки очерёдности по категории «Работники» и дать возможность первоочередного перечисления субсидии тем участникам, которые уже купили жильё».

Представители оппозиции в думе Югры поддерживают требования общественников и отмечают, что вина за рост протестной активности в регионе в данном случае лежит на чиновниках. «Когда молодые семьи входили в жилищные программы, влезали в кредиты, но наполняли бюджет округа – «правила игры в жилищную программу» были одни. Позже, когда стало понятно, что для строительства и сдачи жилья в требуемых объёмах финансирования не достаточно – правила игры изменились. И уже по этим новым правилам началось массовое исключение из программ её участников, – говорит глава югорских коммунистов, лидер фракции КПРФ в окружной думе Алексей Савинцев. – Возникновение этой общественной организации («Сургут для детей»), ее становление и развитие является следствием действий окружных властей».

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 28.11.19

В самом красном поселке Югры меняется власть: глава совета депутатов уходит в отставку. / Бдительный таксист спас пенсионерку от мошенников. / Мэрия выгоняет пенсионерку из квартиры на улицу из-за правовой неграмотности. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»