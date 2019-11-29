СКР и прокуратура выясняют обстоятельства гибели двух детей и матери на пожаре

Утром 29 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в селе Чантырья Кондинского района горел одноэтажный деревянный четырехквартирный жилой дом. В ходе тушения пожара в одной из квартир обнаружены тела двоих детей и их матери.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре, для установления всех обстоятельств произошедшего в село Чантырья выехали руководитель и следователь Урайского межрайонного следственного отдела следственного управления, где во взаимодействии с дознавателями МЧС, сотрудниками полиции и специалистами «Центроспас-Югория» проводят первоначальные следственные мероприятия.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Для установления причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

Кроме того, как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, по поручению руководства на место выехал и прокурор Кондинского района для координации работы правоохранительных органов.

В рамках проверки надзорного ведомства будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства в многоквартирном доме, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц. Также будет дана оценка своевременности реагирования экстренных служб, обеспечению пострадавших жильем.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Чантырья, служба информации

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