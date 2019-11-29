Сентиментальный рецидивист в Югре решил подготовиться к Новому году и расчленил искусственную ель

Ранее судимый житель Пыть-Яха, по всей видимости, решил начать подготовку к празднованию Нового года и похитил верхушку искусственной ели в одной из торговых точек города.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Югре, накануне полицию Пыть-Яха поступило заявление от владельца одного из магазинов города о том, что неизвестными похищена макушка искусственной елки. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

С помощью камер видеонаблюдения оперативники установили личность подозреваемого и маршрут его передвижения. Это мужчина 1980 года рождения, он приехал в город в ноябре на заработки. Ранее он был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Злоумышленник пояснил, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, а елка, которая стояла на первом этаже торгового центра возле лестницы, очень понравилась ему, и он решил украсить ей свою съемную квартиру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 «Кража», подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пыть-Ях, служба информации

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