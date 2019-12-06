Транспортная прокуратура оштрафовала «ЮТэйр» за задержку рейса

Проблемный югорский авиаперевозчик «ЮТэйр» опять проштрафился. Как сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры, авиакомпания заплатит за задержку рейса.

Напомним, в настоящее время в Югре, правительство которой владеет частью акций этой авиакомпании, решается вопрос о необходимости дальнейшего взаимодействия с ней. Кроме того, по некоторым данным авиаперевозчик находится на пороге банкротства.

Между тем, по данным надзорного ведомства, сургутской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о лицензировании в деятельности ПАО «Авиакомпания ЮТэйр».

По итогам проверки было установлено, что в июле 2019 года авиакомпанией в связи с технической неисправностью воздушного судна было задержано на 5 часов отправление рейса по маршруту Казань – Уфа – Тюмень, вместе с тем резервное воздушное судно предоставлено не было.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура в отношении ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

Постановлением мирового судьи судебного участка №2 Ханты-Мансийского судебного района ХМАО-Югры авиакомпания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Сургут, служба информации

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