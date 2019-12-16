Самолет «ЮТэйр» аварийно приземлился в Югре: обошлось без жертв

В минувшее воскресенье «Боинг» авиакомпании «ЮТэйр» совершил аварийную посадку в аэропорту Сургута. Об этом сообщает ресурс «Авиапорт».

По информации издания, воздушное судно вылетело из Уфы и приземлилось в конечном пункте позднее на полчаса. На борту самолета было 125 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной аварийной посадки стала неисправность закрылков. Сейчас специалисты будут устанавливать обстоятельства инцидента.

Подобные происшествия часто происходят в местных аэропортах. Недавно самолет «ЮТэйр» не смог вылететь в пункт назначения из-за того, что на взлетной полосе у него отказали двигатели. Также работу авиакомпании регулярно сопровождают задержки рейсов.

Кроме того не без проблем долетели сегодня до Сургута и пассажиры из московского «Шереметьево». После вылета члены экипажа заметили трещину в лобовом стекле, и командир судна принял решение вернуться. Через несколько часов был подан другой борт, который и доставил пассажиров в Югру с опозданием на 5 часов.

Сургут, служба информации

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