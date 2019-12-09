В бывшем оплоте КПРФ Югры поселке Агириш сменилась думская власть: спикером выбрали депутата от ЕР

Довольно неожиданное и запутанное продолжение получила история с отставкой спикера думы в югорском поселке Агириш.

Сегодня там выбрали нового руководителя совета депутатов. Напомним, что этот поселок – единственный населенный пункт в Ханты-Мансийском автономном округе, где и мэрское кресло (Галина Крицина) и кресло главы местного депутатского корпуса (Денис Мустафин) до сегодняшнего дня занимали коммунисты. Однако, прослужив чуть больше года на посту агиришского спикера, Мустафин решил сложить с себя депутатские полномочия и написал соответствующее заявление.

Как рассказала «Новому Дню» замглавы совета депутатов Агириша Ольга Казакова, Денису Мустафину можно было депутатствовать еще почти 4 года, но системная занятость по основному месту работы вынудила Мустафина покинуть поселковый депутатский корпус. «Он работает в сфере лесозаготовок, и коллеги были очень недовольны тем, что он постоянно отвлекается на депутатскую деятельность. Так что руководство, по-видимому, ему предложило выбор: или-или», – отметила Казакова.

Впрочем, как сообщают участники событий, Мустафин впоследствии передумал и решил вернуться (остаться) в совет местных депутатов. Так что сегодня и он принимал участие в выборах нового спикера.

Любопытно, что совет депутатов в Агирише представлен 4 единороссами, 4 коммунистами и 1 представителем ЛДПР (вице-спикер Ольга Казакова). Единороссы в качестве своего кандидата выдвинули директора местной школы Татьяну Нестерову, а вот с коммунистами ситуация сложилась несколько странная.

После фиаско с Мустафиным коммунисты не смогли выбрать кандидата из своих рядов и выдвинули в качестве компромиссной кандидатуры представителя ЛДПР сотрудницу детского сада поселка Ольгу Казакову. То есть сложилась комбинация четверка от ЕР противостоит пятерке от оппозиции (4 КПРФ плюс 1 ЛДПР). Однако даже при столь очевидном раскладе народные избранники из Агириша вновь сумели удивить наблюдателей. Победила Нестерова. Так как по некоторым данным сама Казакова проголосовала за кандидатку от ЕР. «У нее (у Казаковой) нет спикерских амбиций», – комментируют ситуацию участники процесса.

Между тем, как отмечает местный общественник Леонард Насибуллин, новое руководство совета депутатов в поселке должно сбалансировать ситуацию. «Некий перекос все равно был и глава совета депутатов от КПРФ и глава поселка от КПРФ. А здесь спикером будет единоросс, что будет уравновешивать исполнительную власть в Агирише», – полагает Насибуллин.

Агириш, служба информации

Агириш. Другие новости 09.12.19

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