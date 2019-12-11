В крупнейших городах Югры пройдет серия протестных акций: бунтуют обманутые дольщики, ипотечники и коммунисты

Один из богатейших регионов России, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в грядущие выходные, очевидно, укрепит свои позиции в качестве одного из самых протестно активных субъектов Федерации. В ближайшую субботу собираются решить вопрос о начале голодовки участники ипотечных госпрограмм в округе, на митинги выйдут местные коммунисты, и на низком протестном старте находятся обманутые дольщики Югры.

Напомним, за последнее время количество обманутых дольщиков в регионе увеличилось со 100 человек (8 объектов) до 2 тысяч (30 объектов). В минувшие выходные в Сургуте и Нефтеюганске десятки дольщиков вышли на митинги, требуя решить их проблемы. Как сообщил «Новому Дню» депутат югорской думы Виктор Сысун, в основном взрывной рост количества обманутых дольщиков в округе связан с техническими новациями в системе регистрации этой категории граждан. Вместе с тем парламентарий отметил, что дольщики не раз встречались с представителями правительства ХМАО, но не нашли решения своих проблем, так что идут на митинги.

Между тем протестующие дольщики обещают, что если в декабре не будет кардинальных изменений ситуации, «то в январе будет бунт».

Также к протесту активно готовятся коммунисты Югры. Об их претензиях к руководству региона накануне на заседании окружной думы рассказал глава фракции КПРФ в заксобрании, лидер регионального отделения партии Алексей Савинцев. Он напомнил коллегам о медийной атаке на главу поселка Агириш (Советский район Югры) коммунистку Галину Крицину. В отдельных СМИ появилась информация о том, что Крицина сотоварищи похищали и незаконно удерживали граждан в связи с большой личной неприязнью, которую «похитители» к своим «жертвам» испытывали.

«В ходе следственных действий выяснилось, что все это ложь, клевета и провокация. И всем этим управляют люди из «Единой России». Они же влияют на создание статей и фильмов. Доказательство у меня в руках, в документах Следственного комитета», – заявил Савинцев. Также левые возмущены преследованиями со стороны властей директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, который якобы стал жертвой политической травли, а также объектом рейдерской атаки.

Так что теперь в Нижневартовске и Урае красные планируют провести серию «акций партийной солидарности» с соответствующими лозунгами. Старт запланирован на 14 декабря. При этом коммунисты предупреждают, что в случае продолжения давления на КПРФ акция может стать бессрочной.

В ту же субботу, как ранее анонсировалось, решение о начале голодовки должны принять активистки объединения «Сургут для детей». Напомним, для активизации застройки в регионе местные власти запустили серию льготных ипотечных госпрограмм (для молодых, семей, многодетных, других категорий льготников). Тысячи семей взяли ипотеку в расчете на льготы (субсидии на детей, компенсации процентной ставки и т.п.), и несколько лет программа исправно работала. Но когда чиновники Югры решили, что уровень застройки подрос до приемлемого, льготников под разными предлогами начали массово исключать из этих госпрограмм. Так что ипотечники остались с высокими процентными ставками по кредитам и без льгот.

Естественно, это вызвало серию протестов, которая стартовала в прошлом году. В начале сентября этого года активистки «Сургута для детей» пошли на крайние меры и объявили голодовку. Кабмин Югры тут же пошел на некоторые уступки протестующим, но значительную часть важнейших для ипотечников требований власти проигнорировали. Переговорный процесс в формате заседания рабочих групп пока ни к чему не привел. В конце прошлой недели недавно назначенный глава департамента строительства округа Алексей Ракитский вновь встретился с «Сургутом для детей» и попросил неделю на изучение вопроса.

Неделю чиновнику дали, но, как рассказали «Новому Дню» активистки, они устали от затягивания процесса, и если необходимых решений не будет принято, то вновь будет объявлена голодовка.

Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Урай, служба информации

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