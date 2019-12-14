Глава Югры Комарова опять оттянула начало голодовки обманутых ипотечников: «У нее выборы»

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой вновь удалось отложить начало громкой протестной акции в регионе. Ее организаторы – активисты из сообщества «Сургут для детей» согласились подождать еще пару недель до окончательного разбора полетов.

Напомним, в 2006 году, чтобы улучшить показатели по региональной застройке, местные власти пообещали людям множество всяких льгот (субсидии на детей, компенсацию процентной ставки – КПС и т.п.) при приобретении жилья в ипотеку. Показатели улучшили, но в прошлом году все эти льготные программы по формальным признакам начали сворачивать. То есть, люди набрали ипотечных кредитов по довольно высоким процентным ставкам, и остались один на один с банками без субсидий и КПС. Этот вызвало у людей, мягко говоря, недопонимание. А с учетом того, что участие в подобных программах Югры приняли более 67 тысяч граждан, недопонимание стало принимать социально опасные формы.

В ответ руководство региона включило вполне рабочую схему: одним что-то дать, другим пообещать, третьих запугать, таким образом разделить протест, ну а в отношении остальных отсрочка – лучшая форма отказа.

Для начала глава региона Наталья Комарова встретилась с ипотечниками и отправила их договариваться с местным омбудсменом Натальей Стребковой. Через некоторое время активистки «Сургута для детей» поняли, что Стребкова скорее уполномоченный по правам правительства округа, чем по правам рядовых граждан. Общественницы отказались взаимодействовать с как бы омбудсменом. Тогда в формате видеоконференции их затянули в долгоиграющую историю общения с замгубернатора Андреем Зобницевым. Здесь люди также время потеряли, но конструктива не встретили.

Затем им предложили в качестве переговорщика недавно назначенного главу департамента строительства ХМАО Алексея Ракитского, который в силу объективных причин должен был изучить вопрос – и попросил на это неделю. Активистки неделю дали, но пар в котле возмущения уже рвался наружу. Так что с «Сургутом для детей» на днях вновь связалась губернатор Комарова и пообещала, что все обо всем договорятся, вот, кстати, есть и договорщик со стороны правительства – Наталья Стребкова. Таким образом, ситуация закольцевалась.

«У нас последние остатки доверия к власти. Договорились, что какие-то реальные вещи должны быть озвучены до конца года. Хотя мы, конечно, устали от их «завтраков», да и Стребкова все время говорит, что мы не правы, а власть права, но сейчас идет организационная работа по подготовке к голодовке, и физически мы тоже готовимся. У нее (у Натальи Комаровой) выборы весной, в марте, по-моему, так что, возможно, этот момент и сыграет в нашу пользу», – сообщила агентству активистка «Сургута для детей» Ольга Хитренко.

Сургут, служба информации

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