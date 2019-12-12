В Югре ищут преступников, укравших из «Меги» банкомат с миллионами рублей

В Югре полиция ищет преступников, похитивших из торгового центра банкомат с деньгами.

Как рассказала СМИ пресс-секретарь главка МВД Югры Ольга Абмайкина, преступление произошло около 6 часов утра 11 декабря в ТЦ «Мега» в городе Мегион. Неизвестные проникли в помещения ТЦ, когда там никого не было, и вынесли банкомат, в котором находилось около 6 миллионов рублей. Преступники – трое мужчин – погрузили похищенный аппарат в машину и уехали в неизвестном направлении. Ведется их розыск.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

Мегион, Елена Васильева

Мегион. Другие новости 12.12.19

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