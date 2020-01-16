В Нижневартовске задержали иностранца, который украл банкомат в Мегионе

В Нижневартовске полицейские задержали одного из членов банды, которая месяц назад, 11 декабря прошлого года, украла банкомат с шестью миллионами рублей в Мегионе. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД.

В ведомстве напоминают, что в декабре 2019 года в дежурную часть ОМВД России по Мегиону обратились представители «Газпромбанка» с заявлением о краже банкомата, который размещался в холле торгового центра «Мега». Пропажу устройства обнаружили сотрудники ТЦ утром, когда пришли на работу.

Прибывшие на место полицейские установили, что преступление было совершено около 6 часов утра. Злоумышленники взломали двери торгового центра и вынесли банкомат. Вход в здание не был оборудован сигнализацией и дополнительно не охранялся, видеонаблюдение также отсутствовало. По данным сотрудников банка, в похищенном банкомате находилось около 6 млн 300 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось установить личности четверых подозреваемых, транспортные средства, на которых они передвигались в день совершения кражи, а также место их временного проживания. Вскоре на территории дачного кооператива был обнаружен похищенный банкомат со следами взлома, без денежных средств внутри.

Одного из подозреваемых в совершении преступления, 27-летнего гражданина республики Молдова, полицейские задержали в Нижневартовске, при обыске у него была изъята часть похищенных денег. В настоящее время задержанный арестован. В квартире злоумышленников, были обнаружены инструменты, которыми они совершили взлом дверей торгового центра и банкомата.

По словам задержанного, кража была спланирована заранее. Для совершения преступления был приобретен подержанный автомобиль, средства мобильной связи, а так же арендована квартира в Нижневартовске, в которой хранились инструменты и в дальнейшем были поделены похищенные деньги.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемых к аналогичному преступлению, совершенному ранее в другом регионе Российской Федерации.

Следственным отделом ОМВД России по Мегиону возбуждено уголовное дело по признакам статье 158 УК РФ «Кража». Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Нижневартовск, Мегион, служба информации

Нижневартовск, Мегион. Другие новости 15.01.20

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