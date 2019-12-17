«Сургут для детей» провел очередную бессмысленную встречу с омбудсменом Югры: «И вообще вы обманщицы, а вам еще помогать»

Нижневартовские активистки «Сургута для детей» сегодня провели очередную безрезультатную встречу с уполномоченной по правам человека Югры Натальей Стребковой. Как сообщают участницы переговоров, набор аргументов у Стребковой из месяца в месяц не меняется: законных оснований для материальной поддержки ипотечницам в округе нет, да и все они «обманщицы».

Напомним, в 2006 году, чтобы улучшить показатели по региональной застройке, местные власти пообещали людям множество всяких льгот (субсидии на детей, компенсацию процентной ставки – КПС и т.п.) при приобретении жилья в ипотеку. Показатели улучшили, но в прошлом году все эти льготные программы по формальным признакам начали сворачивать. То есть, люди набрали ипотечных кредитов по довольно высоким процентным ставкам, и остались один на один с банками без субсидий и КПС. Этот вызвало у людей, мягко говоря, недопонимание. А с учетом того, что участие в подобных программах Югры приняли более 67 тысяч граждан, недопонимание стало принимать социально опасные формы.

В ответ руководство региона включило вполне рабочую схему: одним что-то дать, другим пообещать, третьих запугать, таким образом разделить протест, ну а в отношении остальных отсрочка – лучшая форма отказа.

Для начала глава региона Наталья Комарова встретилась с ипотечниками и отправила их договариваться с местным омбудсменом Натальей Стребковой. Через некоторое время активистки «Сургута для детей» поняли, что Стребкова скорее уполномоченный по правам правительства округа, чем по правам рядовых граждан. Общественницы отказались взаимодействовать с как бы омбудсменом. Тогда в формате видеоконференции их затянули в долгоиграющую историю общения с замгубернатора Андреем Зобницевым. Здесь люди также время потеряли, но конструктива не встретили.

Затем им предложили в качестве переговорщика недавно назначенного главу департамента строительства ХМАО Алексея Ракитского, который в силу объективных причин должен был изучить вопрос – и попросил на это неделю. Активистки неделю дали, но пар в котле возмущения уже рвался наружу. Так что с «Сургутом для детей» на днях вновь связалась губернатор Комарова и пообещала, что все обо всем договорятся, вот, кстати, есть и договорщик со стороны правительства – Наталья Стребкова. Таким образом, ситуация закольцевалась.

Как рассказала «Новому Дню» активистка объединения Руфина, сегодня в Нижневартовске прошел еще один раунд переговоров с омбудсменом. История взаимоотношений с югорской властью у Руфины классическая. Вместе с мужем она приехала из Башкирии в Нижневартовск. Здесь поставила галочку в графе договора с Ипотечным агентством округа о том, что недвижимости не имеет (причем, по словам Руфины, речь тогда более 8 лет назад шла о недвижимости в Югре). И вот относительно недавно Ипотечное агентство обратилось в суд с требование вернуть КПС за все годы выплаты компенсации, так как у ипотечницы с мужем обнаружили 20 квадратных метров жилья, записанных на них в родительской квартире Руфины в Башкирии.

«Сегодня как раз был суд, и суд мы проиграли. Так что теперь Ипотечное агентство с нас требует вернуть КПС за все эти годы, а это более 600 тысяч рублей. С суда мы сразу на встречу со Стребковой. И как будто опять на заседание суда попали. Аргументы те же – законных оснований вам помогать нет. Недвижимость вы утаили. И вообще вы обманщицы, а вам еще помогать. Она все время это повторяет. Мы говорим – ну вы же власть, сделайте что-нибудь, как-то поддержите людей. А в ответ все по новой», – говорит Руфина.

По информации «Сургута для детей» завтра планируются еще две встречи Натальи Стребковой с ипотечницами Сургута и Нефтеюганска. В объединении, впрочем, уверены, что омбудсмен не отступит от выбранной тактики переговоров и очередная встреча ни к чему не приведет. «Завтра посмотрим, что нам скажут. И исходя из этого нами будут заявлены последующие действия. Вероятнее всего, это будет публичный протест», – заявила «Новому Дню» представительница «Сургута для детей» Ольга Хитренко.

Нижневартовск, служба информации

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