Ипотечницам Югры испортили новогодние праздники: теперь от них требуют вернуть компенсацию в рассрочку

Активисткам объединения «Сургут для детей» основательно подпортили настроение в новогодние праздники. Как рассказала «Новому Дню» представительница движения Ольга Хитренко, ей и ее соратницам в новогодние праздники звонили из Ипотечного агентства Югры и предлагали вернуть КПС (компенсацию процентной ставки) в рассрочку.

Напомним, «Сургут для детей» отстаивает интересы тех, кто несколько лет назад включился в программы, стимулирующие покупку жилья. В 2006 году, чтобы улучшить показатели по региональной застройке, местные власти пообещали людям множество всяких льгот (субсидии на детей, компенсацию процентной ставки и т.п.) при приобретении жилья в ипотеку. Показатели улучшили, но в прошлом году все эти льготные программы по формальным признакам начали сворачивать. То есть люди набрали ипотечных кредитов по довольно высоким процентным ставкам и остались один на один с банками без субсидий и КПС. Этот вызвало у людей, а в подобных программах приняли участие 67 тысяч человек, недоумение и протест.

Одной из самых громких протестных акций объединения стала голодовка в начале сентября этого года. Тогда к ипотечницам практически сразу прибежали самые высокие представители местных органов власти и пообещали решить все проблемы активисток. По итогам акции часть требований протестанток действительно удовлетворили, а по остальным вопросам (в частности, по возврату КПС) тему, очевидно, решили заволокитить.

Таким образом руководство региона включило вполне рабочую схему: одним что-то дать, другим пообещать, третьих запугать, таким образом разделить протест, ну а в отношении остальных отсрочка – лучшая форма отказа.

В течение года с ипотечниками встречались разные представители властей – омбудсмен, замгубернатора, глава департамента строительства. Но каких-то ощутимых результатов эти встречи не принесли. Пострадавшие, объединившиеся в организацию «Сургут для детей», заявили о намерении объявить голодовку.

Последней каплей стала встреча с омбудсменом Натальей Стребковой в середине декабря прошлого года с активистками из Нижневартовска. Как считают в организации «Сургут для детей», мероприятие было безрезультатным и бессмысленным – уполномоченный по правам человека заявила, что законных оснований для поддержки ипотечниц у руководства региона нет, да и по большому счету они обманщицы. Тем самым омбудсмен приблизила еще на шаг начало жестокого протеста со стороны «Сургута для детей».

Тогда же активистки пригрозили новым масштабным протестом, так что глава региона Наталья Комарова тут же пообещала найти какое-то решение проблемы.

И видимо, власти Югры нашли такое решение – возврат КПС в рассрочку.

«Стребкова сказала, что направила ходатайство приставам о просьбе приостановить исполнительные листы до решения губернатора, инициативная группа направила ей письмо с просьбой уведомить нас до 31.12 о сформированных предложениях после встреч с гражданами и о результате ходатайства, ответа не было, а сегодня всем звонили с ИА, и предлагали инструкцию по подаче заявления в суд на рассрочку. Все возмущены, что вместо приостановления нам предлагают опять рассрочку. Испортили всем настроение в праздники», – говорит Ольга Хитренко.

Сейчас «Сургут для детей» ждет какой-то внятной реакции со стороны высшего руководства округа на ситуацию в целом и на инициативу Ипотечного агентства в частности.

Сургут, служба информации

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