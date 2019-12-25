Ипотечниц из «Сургута для детей», которые объявили голодовку в начале осени, вызвали в прокуратуру

Активисток объединения «Сургут для детей» сегодня вызвали в прокуратуру Ханты-Мансийска и потребовали от них объяснительные относительно давления на женщин и их детей, которое осуществлялось после сентябрьской голодовки ипотечниц. Как рассказали «Новому Дню» в объединении, в прокуратуру они сходили и по итогам визита у них осталось с легкое ощущение настороженности.

Напомним, они отстаивают интересы тех, кто несколько лет назад включился в программы, стимулирующие покупку жилья. В 2006 году, чтобы улучшить показатели по региональной застройке, местные власти пообещали людям множество всяких льгот (субсидии на детей, компенсацию процентной ставки – КПС и т.п.) при приобретении жилья в ипотеку. Показатели улучшили, но в прошлом году все эти льготные программы по формальным признакам начали сворачивать. То есть люди набрали ипотечных кредитов по довольно высоким процентным ставкам и остались один на один с банками без субсидий и КПС. Этот вызвало у людей, а в подобных программах приняли участие 67 тысяч человек, недоумение и протест.

Одной из самых громких протестных акций объединения стала голодовка в начале сентября этого года. Тогда к ипотечницам практически сразу прибежали самые высокие представители местных органов власти и пообещали решить все проблемы активисток. По итогам акции часть требований протестанток действительно удовлетворили, а по остальным вопросам (в частности, по возврату КПС) тему, очевидно, решили заволокитить.

Тогда же в СМИ и социальных сетях появилась информация, что на участниц голодовки и их детей осуществляется давление с целью предупредить дальнейшую протестную деятельность. Давление по некоторым данным осуществлялось через работодателей активисток, через национальные диаспоры, а на детей через руководство образовательных учреждений.

По этой теме женщин сегодня и вызвали в надзорное ведомство. «Это было в такой форме, что мы должны дать какие-то объяснительные. Потом мы пришли и разобрались, что это не мы должны, а прокуратура обязана отреагировать на сигналы СМИ о давлении на нас и детей. Непонятно только то, что публикации были в сентябре, а прокуратура реагирует в конце декабря. И мы туда не обращалась и не хотим чтобы нас дергали, по сути, без повода и требовали каких-то объяснений. Осталась от всего этого какая-то настороженность», – говорит собеседница агентства.

Напомним, «Сургут для детей» по-прежнему ждет решения вопроса по возврату КПС, но, как сообщают в объединении, «пока тишина».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.12.19

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