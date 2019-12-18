Школьникам Югры угрожает снюсовая эпидемия: «Они пытаются проникнуть в каждую школу»

Депутаты югорской думы бьют тревогу – школьников округа пытаются массово подсадить на так называемые снюсы – бестабачные никотиновые смеси. С таким заявлением выступил глава фракции ЛДПР в думе ХМАО Виктор Сысун.

По его словам, школьники свободно приобретают снюсы в торговых точках округа и распространяют эти смеси в учебных заведениях: «Можно сказать, что они пытаются проникнуть в каждую школу. Дети в Югре беспрепятственно покупают снюс в магазинах, и употребляют его прямо в школах на переменах, а затем ведут себя как одурманенные. Эта информация подтверждается и активистами ЛДПР в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Известно, что главный компонент такой смеси – никотин, и его содержание там в несколько раз больше, чем в обычной сигарете. При этом снюс вызывает очень быстрое привыкание и никотиновую зависимость».

Виктор Сысун также сообщил РИА «Новый День», что намерен выступить с серией инициатив, чтобы остановить распространение опасных смесей в Югре. «Мы боролись с аптечной наркоманией, и когда ввели уголовную ответственность за продажу рецептурных препаратов без рецепта эта борьба стали приносить свои плоды. Так и здесь в федеральном законодательстве есть запрет на продажу снюсов, но там речь идет о леденцах, содержащих искусственный никотин, и продавцы сейчас торгуют жевательными смесями, что законом не регламентируется. Так что необходимо систематизировать борьбу с распространением этого дела в школах и разбить ее на несколько этапов.

Первое – это профилактика, беседы родителей, учителей, внедрение в сознание детей, что брать какие-то конфеты даже от знакомых, а уж тем более от незнакомых людей – нельзя. Второе – это работа правоохранителей. Эти смеси должны изыматься и должна быть оценка – насколько опасны эти смеси для детей и взрослых. Третье – необходимо регламентировать на уровне федерального законодательства и вопрос по жевательным смесям, вообще по подобного рода продукции. И четвертое – следует ужесточить законодательство в сфере торговли этих смесей. Сейчас за продажу снюсов несовершеннолетним продавцу грозит штраф в 1 тысячу рублей. И, естественно, что это никого не пугает. Наказание должно быть адекватным – вплоть до уголовного», – уверен депутат.

Он подчеркнул, что намерен обратиться с пакетом инициатив по данному вопросу к коллегам из федерального парламента.

Ханты-Мансийск, служба информации

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