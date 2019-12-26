Либерал-демократы провели серию пикетов в столице Югры: «Все эти вейпы, электронные сигареты дурманят голову»

Представители ЛДПР Югры провели серию пикетов в окружной столице. Либерал-демократы выступили с требованиями прекратить продажу бестабачных никотиновых смесей (так называемых снюсов) в торговых точках региона.

Как ранее сообщал агентству глава фракции ЛДПР в думе Югры Виктор Сысун, на снюсы в округе активно подсаживают несовершеннолетних, и эта отрава широко распространяется в школах.

«Можно сказать, что они пытаются проникнуть в каждую школу. Дети в Югре беспрепятственно покупают снюс в магазинах, и употребляют его прямо в школах на переменах, а затем ведут себя как одурманенные. Эта информация подтверждается и активистами ЛДПР в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Известно, что главный компонент такой смеси – никотин, и его содержание там в несколько раз больше, чем в обычной сигарете. При этом снюс вызывает очень быстрое привыкание и никотиновую зависимость», – отмечает Сысун.

Либерал-демократы на федеральном уровне вышли с пакетом инициатив по запрету продажи смесей к коллегам из других парламентских партий, однако понимания не встретили.

«Фракция большинства в Госдуме считает существующие антитабачные ограничения в законодательстве РФ достаточными, и не поддерживает ограничительную инициативу. В ЛДПР такую позицию считают неприемлемой, и мы собираемся отстаивать свою позицию до конца», – заявил глава регионального отделения партии Евгений Данников.

Между тем Виктор Сысун подчеркнул, что ЛДПР продолжит борьбу со смесями, более того партийцы намерены поставить вопрос о запрете всех одурманивающих веществ и устройств в том числе вейпов и электронных сигарет.

«Мы внесем закон о запрете продавать, употреблять любые вещества, которые одурманивают сознание человека. Бизнес всегда ищет варианты, пытается заработать на вредных привычках людей. А мы хотим сберечь здоровье соотечественников. Никаких снюсов! В этой таблетке в пять раз больше никотина, чем в сигарете.

Почему нужен закон о запрете всех одурманивающих веществ? Вдруг придумают какой-нибудь крем с содержанием никотина. Пока подобные средства внесут в список запрещенных, пройдет несколько лет. И на протяжении этого времени наши граждане будут травить себя, гробить здоровье. Я ведь помню времена, когда насвай свободно продавался на рынках советской Средней Азии. Смесь адская – дикий табак, известь, кизяк. Но она дешевая и дурманит голову. Такие средства надо запрещать. Все эти вейпы, электронные сигареты дурманят голову. Когда они будут запрещены, здоровье жителей России улучшится», – полагает Сысун.

Ханты-Мансийск, служба информации

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