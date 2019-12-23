Житель Нефтеюганска до смерти забил 3-летнюю дочь

В Нефтеюганске отец до смерти забил свою трехлетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным ведомства, 22 декабря в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тела трехлетней девочки с признаками насильственной смерти. По версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире, нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери, которая скончалась на следующий день от полученных травм.

Подозреваемый задержан. В рамках уголовного дела следствием будут изучены условия, в которых проживала и воспитывалась девочка. По некоторым данным мужчина приходится девочке отчимом. Сообщается также, что он избил старшую сестру ребенка, сейчас она находится в больнице.

Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 20.12.19

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