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Понедельник, 23 декабря 2019, 15:07 мск

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СКР проверит органы опеки, которые отдали детей убийце из Нефтеюганска

Фото из архива

СУ СКР по Югре проверит правомерность действий и решений сотрудников органов опеки и попечительства, передавших в ноябре 2019 года жителю Нефтеюганска на попечительство двух сестер 3 и 4 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в своей квартире нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери, которая от полученных телесных повреждений скончалась на следующий день.

В ходе проведения первоначальных следственных действий также установлено, что в декабре текущего года мужчина неоднократно избивал не только эту девочку, но и ее четырехлетнюю сестру.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 117 УК РФ «Истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц» и статьей 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Следователями в суд внесено ходатайство об избрании в отношении нефтеюганца меры пресечения в виде заключение под стражу.

Также проверку по факту убийства девочки проводит окружная прокуратура. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, до недавнего времени девочки жили с матерью, но женщина погибла, и органы опеки решили передать сестер отцу. В ноябре это и произошло, а уже в декабре младшая дочь была забита родным отцом до смерти.

Нефтеюганск, служба информации

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