В Югре стартовал сбор подписей против законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия»

В Югре начали собирать подписи против законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия», который сейчас находится на рассмотрении Госдумы РФ. Соответствующее решение было принято в ходе протестной акции, которая накануне прошла в крупнейшем городе округа – Сургуте.

Как рассказал агентству организатор мероприятия Андрей Дейнего, в пикете приняли участие представители общественных организаций: РОО «Семьи Югры», «Родительский отпор Югры», РОО «Большая Семья», РОД «Родители в защиту семьи и детства», представители православия, жители Сургута, Нефтеюганска, поселка Белый Яр и поселения Солнечный.

Участники акции еще раз подчеркнули, что считают законопроект «законом о насилии над семьей», зачитали и приняли резолюцию, в которой подробно расписаны все претензии общественников к проекту закона «О профилактике семейно-бытового насилия».

Резолюция, под которой идет сбор подписей, будет направлена в различные органы власти, в том числе депутатам и губернатору округа Наталье Комаровой. С текстом документа можно ознакомиться здесь.

Фото: группа РОО «Семьи ЮГРЫ» «ВКонтакте»

Сургут, служба информации

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